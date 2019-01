Zeist doet ballonnen in de ban

In Zeist mogen voortaan geen ballonnen meer worden opgelaten. De gemeenteraad heeft ingestemd met een verbod daarop, meldt RTV Utrecht.

Volgens de raad in Zeist komt er steeds meer zwerfvuil in het milieu terecht en staan ballonnen in de top vijf van zwerfvuil op de Nederlandse stranden. "Deze restanten van ballonnen worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren en zorgen daardoor voor dierleed door verstrikking in linten of uithongering na het eten van ballonresten."

Het verbod wordt opgenomen in de gemeentelijke verordening (de APV). Ook wordt contact opgenomen met scholen, ondernemers en verenigingen om ze bij te praten over de gevolgen van het oplaten van ballonnen. De partijen die voor het verbod stemden, zeggen dat er genoeg alternatieven zijn. "Zoals bellen blazen, bloemen op het water gooien et cetera."

De proefballonnetjes van Dijkhoff

Zeist is niet de eerste gemeente die ballonnen in de ban doet. In december besloot Den Bosch bijvoorbeeld ook al om het oplaten van ballonnen te verbieden.

Directe aanleiding voor het verbod daar, was een actie van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff. Hij liet in november vijfhonderd 'proefballonnetjes' los tijdens een partijbijeenkomst in Den Bosch.