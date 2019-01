Rechtbank Luik laat Landgraafse trucker gaan, maar hij blijft verdachte

De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf die verdacht wordt van het doodrijden van een 'geel hesje' in België is op vrije voeten. Hij blijft verdachte, zegt het Openbaar Ministerie in Luik. De chauffeur wordt formeel verdacht van het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, zonder de bedoeling om te doden.

De man meldde zich vandaag bij de Belgische politie. Hij is vanmiddag op een politiebureau in Luik gehoord. Buiten het bureau had zich een tiental gele hesjes verzameld. Volgens de Waalse publiek omroep RTBF wilden ze de man duidelijk maken dat ze hem niet zouden vergeten.

De Nederlander wordt ervan verdacht dat hij vrijdag op de E25 bij Visé bij een blokkade van gele hesjes een 50-jarige betoger doodreed. Volgens de advocaat van de chauffeur is er sprake van een ongeluk.

Hij kwam gisteren pas als verdachte in beeld, nadat gebleken was dat een andere Nederlandse chauffeur niets met de dood van de betoger te maken had.