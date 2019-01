Oostenrijks hotel bedolven onder sneeuw: gasten en personeel ongedeerd

In delen van Oostenrijk, Zwitserland en het zuiden van Duitsland is de afgelopen dagen ongewoon veel sneeuw gevallen voor de tijd van het jaar. Op sommige plekken in Oostenrijk ligt twee tot vier meter. De enorme sneeuwval breekt records van 119 jaar oud.

In Leutasch, Lackenhof en op de Grossglockner is sinds 1900 zo vroeg in het seizoen niet meer zoveel sneeuw gevallen, meldt Weerplaza. In Lech, Kühtai en Pitztaler Gletscher dateren de gebroken records uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw.

Doordat de temperaturen zijn gestegen, is het risico op lawines groot, al geldt nergens in Oostenrijk het hoogste alarmniveau. Wel zijn veel wegen in Oostenrijk afgesloten. Rond Salzburg waren eerder 41.000 mensen een tijd van de buitenwereld afgesloten.

Op sommige plekken worden met explosieven expres lawines veroorzaakt, om erger te voorkomen. Soms gedraagt de sneeuwmassa zich anders dan vooraf ingeschat: