Brexit: wat kunnen we de komende uren verwachten?

Langdurig proces

Het in stemming brengen van de amendementen kan even duren, want naar verwachting duurt de stemming per amendement zo'n 20 minuten. In totaal kan het dus anderhalf uur duren voordat het Lagerhuis stemt over de brexit-deal van May. Dat zou dan 21.30 uur Nederlandse tijd zijn, ervan uitgaande dat het proces geen vertraging oploopt, zoals niet zelden in Westminster - en gesteld dat geen van de amendementen wordt aangenomen door het Lagerhuis.

Na de brexitstemming en ongeacht de uitslag, zal premier May een verklaring afleggen. Ze heeft geen plannen om morgen naar Brussel af te reizen, heeft haar woordvoerder laten weten. Ook in deze Europese hoofdstad wordt met spanning gekeken naar wat er vanavond in Westminster gebeurt. Commissievoorzitter Junker is vanmiddag vanuit Straatsburg, waar het parlement deze week vergadert, naar Brussel teruggekeerd om daar de uitslag van de stemming af te wachten.