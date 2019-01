Meisje van 15 en jongen van 16 opgepakt voor woningoverval Boxtel

Twee tieners zijn opgepakt voor een woningoverval in Boxtel. Het 15-jarige meisje en de 16-jarige jongen zouden de bewoner van het huis bij de overval hebben opgesloten in de badkamer.

Het tweetal werd vanmorgen in alle vroegte van hun bed gelicht. Hun woningen zijn doorzocht. Volgens de politie wordt bekeken wat de precieze rol van de jongen en het meisje was. Ze zitten voorlopig vast en worden verhoord, meldt Omroep Brabant.

De overval gebeurde op Nieuwjaarsdag in de avond. De 37-jarige bewoner was alleen thuis toen de twee zijn huis aan het Ursulinenpad in Boxtel binnenkwamen. Ze overmeesterden de man en sloten hem op in de badkamer. Vervolgens doorzochten ze zijn huis. De twee gingen er vandoor met geld.