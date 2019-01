Aanval op chic hotelcomplex Nairobi

Tientallen bewapende bewakers, politiemensen en militairen zijn ter plaatse. Mondjesmaat worden zwaar aangeslagen gasten en medewerkers in veiligheid gebracht.

Te zien was hoe een bewusteloze man werd afgevoerd. Onduidelijk is hoe hij eraan toe is en of het gaat om een dader of een slachtoffer. Er zijn nog geen berichten over doden of gewonden.

De Nederlandse ambassade in Kenia bevindt zich langs dezelfde hoofdstraat als het complex, de Riverside Drive. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlandse slachtoffers zijn.