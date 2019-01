Nog geen tien edelherten per dag afgeschoten in Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen zijn de afgelopen weken gemiddeld nog geen tien herten per dag afgeschoten. Het was de bedoeling dat er zo'n twintig per dag zouden worden gedood.

Staatsbosbeheer begon vorige maand met het afschieten van 1800 edelherten. Tot vorige week woensdag werden er in totaal 134 afgeschoten. Daarvan zijn er 112 aan een poelier verkocht.

Om de achterstand in te lopen, gaat Staatsbosbeheer nu op meer dagen en tijdstippen schieten. Eerst kon het alleen op doordeweekse ochtenden, nu ook 's middags en in weekenden. Sinds 1 januari is bovendien het aantal jagers verdubbeld van acht naar zestien.

Te dicht bij elkaar

Het schieten gaat door tot 1 april en later in het jaar van september tot en met december. Tussen 22 december en 2 januari is er niet geschoten, en ook op een paar andere dagen niet, vanwege werkzaamheden in het gebied.

Op de eerste dag werden er al niet genoeg dieren afgeschoten. Door het slechte weer stonden ze toen te dicht bij elkaar en de jagers schieten dan niet, omdat het risico te groot is dat ze het verkeerde hert raken. Ook willen ze niet dat de herten in de gaten krijgen dat er geschoten wordt als er een auto in de buurt is.

