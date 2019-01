‘Apple verving in 2018 tien keer zoveel iPhone-batterijen als verwacht’

Nadat Apple de prijs van het vervangen van een iPhone-batterij tijdelijk had verlaagd naar 29 euro, is de vraag explosief gestegen. Tijdens een interne bijeenkomst zei topman Tim Cook dat er 11 miljoen batterijen zijn vervangen, terwijl ze een tot twee miljoen reparaties hadden verwacht. Dat schrijft John Gruber, een doorgaans goed ingevoerde Apple-blogger.

Consumenten hadden een jaar lang de tijd om hun telefoon tegen het lagere tarief te laten repareren. Dat lijkt dus massaal te zijn gebeurd. John Gruber denkt dat Apple pas bij de start van de verkoop van de modellen iPhone XS en XR doorhad wat de impact hiervan zou zijn.

Verkoop feestdagen

De actie werd georganiseerd nadat topman Cook een brief naar aandeelhouders stuurde waarin hij de verwachtingen van de 'feestdagenverkoop' (de laatste drie maanden van het jaar) naar beneden bijstelde. In plaats van tussen de 89 en 93 miljard dollar verwacht het bedrijf 84 miljard dollar omzet te draaien. Eind deze maand worden de definitieve cijfers bekendgemaakt.

De bijeenkomst was begin deze maand, op 3 januari. Eerder meldde Bloomberg al dat die zou plaatsvinden. Over de inhoud was tot nu toe niks bekend.

Prijs weer verhoogd

China werd in de brief genoemd als de belangrijkste oorzaak van de lager uitkomende omzet; de verkopen vielen daar tegen. Maar als laatste verwees Cook naar het batterijprogramma, dat dus ook invloed had op de omzetdaling.

De trend is al enige tijd dat mensen geneigd zijn langer te doen met hun smartphone. Als je daar voor 29 euro een nieuwe batterij in kunt laten zetten en het toestel daardoor nog één of twee jaar kunt gebruiken, komt dat de consument goed uit, ook omdat de iPhone de laatste jaren steeds duurder is geworden. Inmiddels is de reparatieprijs weer verhoogd.