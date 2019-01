Internationaal Strafhof laat ex-president Ivoorkust vrij

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft oud-president van Ivoorkust Laurent Gbagbo ruim zeven jaar na zijn arrestatie voorwaardelijk vrijgelaten. Volgens de rechters hebben de openbaar aanklagers het bewijs onvoldoende rondgekregen.

Gbagbo (73) was vanaf 2000 tien jaar lang de machtigste man van Ivoorkust. In 2011 werd hij gearresteerd en overgebracht naar Den Haag op verdenking van verantwoordelijkheid voor moorden, martelingen en verkrachtingen tijdens de burgeroorlog in Ivoorkust in 2010 en 2011. Sindsdien zat hij vast in Scheveningen. Het was voor het eerst dat een staatshoofd door het ICC werd berecht.

Ook een oud-minister is vrijgesproken van oorlogsmisdaden en ook hij wordt met onmiddellijke ingang vrijgelaten.

De rechtszaak begon in 2016. De advocaten van Gbagbo en de minister hadden vorig jaar aangedrongen op de vrijlating van hun cliƫnten vanwege gebrek aan bewijs. Er is beroep mogelijk tegen de uitspraak van de rechters.