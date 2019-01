Dode en gewonden bij gewelddadig benzineprotest Zimbabwe

Bij protesten in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare is zeker één dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond en zijn meer dan 200 mensen gearresteerd. De demonstranten zijn woedend over de ruime verdubbeling van de benzineprijs afgelopen weekend.

Zimbabwe kampt al jaren met een zware economische crisis, aanleiding voor de regering om de benzineprijs te verhogen naar omgerekend 2,90 euro per liter. Dat is de hoogste benzineprijs ter wereld.

Sinds gisteren leidt dat tot hevige protesten, waarbij ordetroepen met scherp op de demonstranten schieten. Ook wordt vanuit een legerhelikopter traangas afgevuurd op demonstranten die kruispunten hebben geblokkeerd en autobanden in brand hebben gestoken.