Rotterdam helpt 10 procent werkloze jongeren aan werk of naar school

Rotterdam begeleidt slechts één op de tien werkloze jongeren succesvol naar werk of school. Dat schrijft de rekenkamer in die gemeente in het rapport Werk aan de winkel.

Een verklaring hiervoor is dat sommige werkloze jongeren het gemeentelijke jongerenloket niet kennen. Anderen gaan er niet heen.

Zij denken dat je er niet goed geholpen wordt. Veel jongeren die wel naar dat loket gaan, haken na een tijdje af. Ze zijn niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente of vinden de opgelegde taken te moeilijk.

Extern bureau

In de eerste vier weken, waarin jongeren verplicht zijn zelfstandig naar werk of school te zoeken, haakt al een derde af. Een deel van de jongeren die van de gemeente begeleiding krijgen, volgt training bij een extern bureau. Daarover zijn ze vaak wel tevreden.

Vier jaar geleden ging Rotterdam voortvarend van start, toen bleek dat de stad 10.000 werkloze jongeren telde. Er kwam een actieplan met een jongerenloket om de jongeren aan het werk te helpen.

In twee jaar tijd zijn 1100 jongeren begeleid naar werk of scholing. Van hen belandde een op de vijf opnieuw in de bijstand, schrijft RTV Rijnmond. Amsterdam heeft ongeveer evenveel werkloze jonge inwoners, maar die gemeente hielp in 2017 ongeveer 4400 jongeren aan werk of naar school.