In een woning in Delft is vannacht rond 02.00 uur een ontploffing geweest, meldt de politie. Op beelden is te zien dat de voordeur van het pand beschadigd is.

De bewoners van het huis aan het Nassauplein mankeerden niets en zijn inmiddels elders opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog onbekend, meldt Omroep West.

De politie heeft de omgeving afgezet en de hulp ingeroepen van het Team Explosieven Verkenning dat de zaak onderzoekt.