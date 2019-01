Recordaantal reddingen op het water door hete zomer

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) is vorig jaar een recordaantal keren uitgerukt. Het aantal acties steeg bijna twintig procent, van 2119 naar 2508. Ook het aantal mensen dat werd gered is gestegen, naar 4313. Dat is 22 procent meer dan in 2017.

Volgens de KNRM is de topdrukte vooral te wijten aan de lange hete zomer, waardoor er veel mensen verkoeling zochten op het water. De helft van alle reddingsacties was vorig jaar tijdens de tropische dagen van juni, juli en augustus. Vooral in juli hadden de vrijwilligers van de reddingsdienst het erg druk.

Scheveningen was in 2018 de kustplaats met de meeste reddingen: 166. Verder valt volgens de KNRM op dat het vooral in Noord-Holland veel drukker was dan een jaar eerder. In Zandvoort was het volgens de lokale vrijwilligers zelfs in twintig jaar niet zo druk geweest, onder meer door kiters en zwemmers die in de problemen kwamen.

Overboord geslagen

Naast het redden van recreanten aan de stranden kwam de KNRM ook geregeld in actie bij noodgevallen in de scheepvaart. Zo werden in augustus elf Denen gered van een zinkend zeilschip. In mei wisten de reddingswerkers een 21-jarige visser uit Wieringen 's nachts tientallen kilometers voor de kust van Den Helder onderkoeld uit de Noordzee te halen. Hij was overboord geslagen van een kotter.

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij bestaat dit jaar 195 jaar. In de eerste jaren voeren de reddingsboten maar een paar keer per jaar uit.