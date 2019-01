Vanavond 'historische stemming' over brexit: erop of eronder voor Mays deal

Het Britse Lagerhuis stemt vanavond over de deal die premier May heeft gesloten met de Europese Unie over de brexit. Hoe laat dat zal zijn, is nog onduidelijk. Dat hangt onder meer af van de spreektijd die de voorzitter van het Lagerhuis de parlementariërs toestaat en het aantal amendementen dat wordt ingediend.

Het indienen van die amendementen en de uiteindelijke stemming zijn te volgen via een liveblog van de NOS.

Niet alleen de Britse bevolking, ook de parlementariërs zijn diep verdeeld over de brexit. Gisteren heeft de premier nog een toespraak gehouden in een van haar laatste pogingen om parlementariërs over de streep te trekken vanavond voor haar brexit-deal te stemmen. Ze koos daarvoor een porseleinfabriek in Stoke-on-Trent. Te midden van het breekbare servies waarschuwde May dat het verwerpen van haar akkoord tot verlamming van het parlement zal leiden.