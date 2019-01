Rechter verbiedt nieuwe anticonceptieregels Trump

Een Amerikaanse rechter heeft de invoering van nieuwe regels rond de vergoeding van anticonceptiemiddelen verboden. President Trump wil dat bedrijven en verzekeraars kunnen weigeren om anticonceptiemiddelen voor vrouwen te vergoeden als ze religieuze of morele bezwaren hebben.

De regel dat anticonceptiemiddelen van werknemers moeten worden vergoed, is ingevoerd via de Affordable Care Act (ACA) onder Obama. De aanpassingen van Trump moesten komende maandag van kracht worden. Een rechter in Californië verbood die invoering zondag al, maar dat gold slechts voor dertien staten. Het verbod is nu door een rechter in Philadelphia breder getrokken naar de hele VS.

Volgens rechter Wendy Beetlestone zou invoering te veel vergen van individuele staten. Niet alleen draaien ze op voor het vergoeden van de anticonceptiemiddelen, maar ook stijgen volgens haar waarschijnlijk de kosten voor gezondheidszorg omdat het aantal ongewenste zwangerschappen toeneemt.

Religieuze instellingen

Onder de ACA-regel wordt de anticonceptie van 55 miljoen vrouwen vergoed door bedrijven. Alleen religieuze instellingen zijn nu uitgezonderd, maar Trump wil dat meer werkgevers en verzekeraars de middelen niet hoeven te verstrekken en vergoeden. Conservatieve en religieuze groepen staan achter hem, vanuit mensenrechtengroepen en de gezondheidszorg is er veel kritiek op.

De openbaar aanklager van de staat Pennsylvania noemt de uitspraak van Beetlestone een overwinning voor de gezondheid en economische onafhankelijkheid van vrouwen. De openbaar aanklager van Californië heeft in een verklaring laten weten dat de wet duidelijk is: werkgevers dienen zich niet te bemoeien met de beslissingen van vrouwen over hun eigen lichaam.

Het ministerie van Justitie heeft nog niet laten weten of er beroep wordt aangetekend. Een woordvoerder wil slechts kwijt dat religieuze vrijheden verdedigd zullen blijven worden. "Geen enkele Amerikaan zou gedwongen moeten worden om tegen zijn eigen geweten in te gaan vanwege de wetten en regels van ons gezondheidszorgsysteem."