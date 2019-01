'Eigenaar Surinaams bedrijf dat bij drugssmokkel was betrokken doodgeschoten'

De eigenaar van het rijstbedrijf dat betrokken was bij de grootste drugsvangst uit de Surinaamse geschiedenis is doodgeschoten, meldt de Surinaamse website Starnieuws. Het stoffelijk overschot van Nitender Oemrawsingh is in buurland Guyana gevonden, volgens de advocaat van de man.

De advocaat van Oemrawsingh zegt door diens broer op de hoogte te zijn gebracht van de dood van zijn cliënt. Een onafhankelijke bevestiging door de politie in Guyana of Suriname is er niet.

Vorige week werd in de haven van Paramaribo een lading van 2345 kilo cocaïne aangetroffen tussen zakken met rijst die in containers klaarlagen. De rijst was afkomstig van het bedrijf van Oemrawsingh en was klaar voor export naar Europa. De dagen erna kwam er veel kritiek op de politie omdat Oemrawsingh niet was opgepakt.

Eerder had de raadsman nog via de media laten weten dat zijn cliënt zich binnenkort bij de politie zou melden, ook al werd hij volgens de advocaat niet als verdachte gezien. De politie heeft een aantal verdachten op het oog, maar voor zover bekend is nog niemand aangehouden.

'Grote jongens'

Waarnemend politiechef Prade verdedigde zaterdag het besluit om nog geen verdachten op te pakken. Volgens hem is het in sommige gevallen in het belang van het onderzoek beter om mogelijke verdachten te laten lopen totdat er voldoende bewijsmateriaal is. Ook zei hij dat het hier om een grote zaak gaat en dat het wereldwijd heel moeilijk is om de "grote jongens" te pakken. De uitspraken hebben geleid tot nog meer kritiek op de Surinaamse politie.

Vorig jaar ontsnapte na een drugsvondst op een ander rijstbedrijf de eigenaar ook omdat de politie hem niet had gearresteerd. Hij vluchtte naar Nederland en vecht een Surinaams uitleveringsverzoek aan.