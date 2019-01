Ontvoerder van tienermeisje Wisconsin: ze was een willekeurig slachtoffer

De man die in de Amerikaanse staat Wisconsin werd opgepakt voor het ontvoeren van een tienermeisje en het vermoorden van haar ouders, heeft volgens de openbaar aanklager bekend. Hij zei dat de dader de 13-jarige Jayme zag toen ze een schoolbus instapte en toen wist dat zij het meisje zou worden dat hij ging meenemen.

Jayme Closs wist vorige week na bijna 90 dagen te ontsnappen uit de afgelegen hut waar haar ontvoerder haar vasthield, zo'n honderd kilometer van haar ouderlijk huis. Niet veel later hield de politie de 21-jarige Jake Patterson aan.

Patterson volgde het meisje twee keer naar haar ouderlijk huis, waarna hij haar op een nacht is gaan halen. Jayme vertelde de politie dat zij haar ouders waarschuwde toen ze midden in de nacht een auto de oprit op hoorde rijden. Ze hoorde hoe haar vader bij de voordeur werd doodgeschoten. Daarna forceerde Patterson de badkamerdeur waar de tiener zich met haar moeder probeerde te verstoppen. Jayme's moeder werd voor haar ogen doodgeschoten. Vervolgens nam Patterson het meisje mee naar de afgelegen hut waar ze bijna drie maanden werd vastgehouden.

Enorme glimlach

De dader, die geen strafblad had en door zijn omgeving als een gesloten, stille jongen werd omschreven, zei tegen zijn ondervragers dat hij twee weken na de ontvoering dacht dat hij ermee weg was gekomen. Waarom hij het meisje ontvoerde, is onduidelijk. Ook is niet bekendgemaakt of hij haar heeft misbruikt.

De lokale sheriff sprak zondag voor het eerst met het ontsnapte meisje Jayme, een moment dat hij naar eigen zeggen nooit zal vergeten: "Ze liet me haar kamer zien bij haar tante thuis en had een enorme glimlach op haar gezicht".