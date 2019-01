VN: strijdende partijen Jemen weigeren direct overleg over Hodeida

De strijdende partijen in Jemen weigeren om samen aan een tafel te zitten voor overleg over de situatie in de havenstad Hodeida. De delegatie van de Verenigde Naties onder leiding van de Nederlandse generaal b.d. Patrick Cammaert pendelt tussen vertegenwoordigers van de Jemenitische regering en de Houthi-rebellen.

De twee partijen kwamen in december in Zweden een wapenstilstand overeen voor Hodeida en de gelijknamige provincie. De overeenkomst lijkt het wantrouwen niet weg te hebben genomen, getuige de weigering om met elkaar in dezelfde kamer te onderhandelen.

Volgens VN-woordvoerder Dujarric probeert Cammaert een oplossing te vinden voor het terugtrekken van de troepen die voor beide partijen acceptabel is. Via de havenstad aan de Rode Zee komt zeventig procent van het voedsel en andere hulpgoederen voor het land binnen. Dujarric noemt de laatste gesprekken constructief en zegt dat de generaal er bij beide partijen op heeft aangedrongen om direct met elkaar te praten.

Speciaal gezant

De VN-speciaal gezant voor Jemen, Martin Griffiths, zei vorige week dat de twee partijen zich grotendeels aan het staakt-het-vuren houden, maar dat er maar langzaam vooruitgang wordt geboekt over de in Zweden afgesproken zaken.

Hij wil pas weer met beide partijen verder onderhandelen over de situatie in de rest van Jemen als er duidelijk vooruitgang is geboekt rond Hodeida. Eerder gaf hij aan in januari een nieuwe gespreksronde te willen houden, dat wordt nu waarschijnlijk volgende maand.

De situatie in het land is sinds de overeenkomst in Zweden niet veel veranderd. Nog steeds is 80 procent van het 24 miljoen inwoners tellende land afhankelijk van noodhulp. Voor tien miljoen mensen dreigt volgens de VN hongersnood.