Parlementslid Davies snapt woede over brexit, maar loopt wel met bodycam rond

Parlementslid David Davies zit voor de Conservatieve Partij in het Lagerhuis en noemt zichzelf een van de grootste voorvechters van brexit. Hij laat op zijn telefoon een filmpje zien van een verklaring die hij de dag na het referendum heeft afgelegd. In het Welsh, want zijn kiesdistrict is Monmouthshire. Sindsdien heeft hij zijn verhaal gedaan bij talloze rally's, televisieoptredens en spreekbeurten. Maar daarbij heeft hij niet alleen sympathie geoogst.

Sinds half december is de sfeer rondom het parlement in Londen zelfs bepaald grimmig te noemen. Demonstranten van allerlei pluimage staan daar dag in, dag uit om hun boodschap te verkondigen. En soms ook om hun tegenstanders het leven zuur te maken. Daarom draagt hij tegenwoordig een bodycam op zijn borst om alles wat er tegen en over hem wordt gezegd te kunnen vastleggen.

Kijk hier wat Davies dagelijks tegenkomt: