Reddingswerkers Spanje werken vannacht door om peuter Yulen naar boven te halen

In Spanje zijn reddingswerkers er nog niet in geslaagd om de peuter te bereiken die zondag in de provincie van Málaga in een 110 meter diep gat is gevallen. Vannacht worden de pogingen voortgezet. Het is onduidelijk of de 2-jarige Yulen nog leeft.

De reddingswerkers denken dat hij op grote diepte vast is komen te zitten. Op zo'n 75 meter diepte bleef de camera steken die de reddingswerkers van bovenaf in het 20 tot 25 centimeter brede gat hebben laten zakken. De camera stuitte daar op puin dat Yulen in zijn val heeft losgemaakt en dat op hem is terechtgekomen.

Stofzuiger

Als eerste wordt nu geprobeerd het puin boven Yulen met een soort stofzuiger weg te krijgen. Dat wordt een moeilijke operatie die nooit eerder werd uitgevoerd. Hoe het daarna verder moet, is onbekend, maar andere opties zijn er niet. Een tweede gat graven, parallel aan het eerste, kost te veel tijd.

"We gaan door tot we hem hebben", zei een reddingswerker vanavond. Maar de kans dat Yulen nog leeft, wordt met het uur kleiner. Als hij nog leeft, is hij gewond door de val en verzwakt door honger en dorst. Daar komt nog bij dat het in het gebied vannacht 5 graden gaat vriezen.

Boorgat

Het gat is een maand geleden geboord, bij een zoektocht naar grondwater. Yulen viel er zondag in toen hij even aan de aandacht van zijn ouders was ontsnapt.

Reddingswerkers reden af en aan naar de plek waar het jongetje vermist raakte: