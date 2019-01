Gefrustreerde Groningers in tranen bij bezoek Wiebes: 'Er gebeurt niks'

Het geduld van Groningen raakt op als het gaat om de gasproblemen in de regio en Den Haag moet komen met daden, in plaats van woorden. Die boodschap kreeg minister Wiebes vandaag bij zijn bezoek aan de provincie.

Om de boodschap kracht bij te zetten, stuurden de provincie, de gasgemeenten en gasbelangenverenigingen vandaag gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer. Daarin worden vijf punten genoemd die dringend opgepakt moeten worden. Het gaat bijvoorbeeld om het versterken van huizen en het afhandelen van de nog bijna 18.000 openstaande schademeldingen.

Het is voor het eerst dat de betrokken partijen op deze manier samen optrekken om aandacht te vragen voor de problemen in Groningen. Ze schrijven in de brief dat er in de regio geen vertrouwen meer is dat het goed komt met de schadeafhandeling en versterking van woningen. "We staan op een kantelpunt waarbij er in Groningen iets fundamenteel misgaat."

Pappen en nathouden

Wiebes kwam vandaag langs in Groningen om zich voor te bereiden op een debat over de gasproblematiek, komende woensdag in de Tweede Kamer. Hij werd met enig cynisme ontvangen. "We weten dat de minister zich graag laat zien, voorafgaand aan een Kamerdebat", zegt Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging. "Zodat hij in elk geval het beeld kan scheppen dat hij met elke partij in Groningen van mening en gedachten heeft gewisseld."

Maar tot daden, leidt het volgens de Groningers niet. "Het is pappen en nathouden", zegt een van de actievoerders die Wiebes opving tegen RTV Noord. "Woorden genoeg, maar er gebeurt niks. Eerlijk gezegd verwacht ik niet heel veel."

Overheidsfalen

Wiebes gaf bij zijn bezoek aan dat de bal bij de regio ligt. Maar daar zijn ze het in Groningen absoluut niet mee eens. "Dat raakt mij heel erg", zegt het Groningse Tweede Kamerlid van de SP Sandra Beckerman.

"Vorig jaar zei hij nog: dit is overheidsfalen van on-Nederlandse proportie. En nu schuift hij de schuld van zich af. Terwijl het deze minister was die de versterking stil heeft gelegd. Maar twee procent van de schade in de gemeente Loppersum is opgelost. Het is zo schrijnend."