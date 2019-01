Kunstwerk met Saudisch 'snoepje' weggehaald bij Ground Zero in New York

De eigenaar van het WTC in New York is gezwicht voor de kritiek op een kunstwerk dat sinds december bij Ground Zero staat. Het zal nog deze week worden verplaatst.

Candy Nations van de Franse kunstenaar Laurence Jenkell bestaat uit twintig gebeeldhouwde 'snoepjes', elk 'verpakt' in een glimmende vlag van een G-20-land. Het werk reisde de hele wereld over en zou tot 28 februari te zien zijn op het terrein waar de WTC-torens stonden die in 2001 werden vernietigd bij aanslagen van al-Qaida met gekaapte vliegtuigen.