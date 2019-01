Journalist en schrijver Elma Verhey (67) overleden

De journalist en schrijver Elma Verhey is op 67-jarige leeftijd overleden, meldt het weekblad Vrij Nederland, waarvoor ze jarenlang werkte. Later werd ze hoofdredacteur van het partijblad van de SP en was ze redacteur van tv-programma's De Wereld Draait Door en Zembla. De laatste jaren publiceerde ze vooral op The Post Online. Volgens die site overleed ze na een korte maar hevige ziekte.

Verhey schreef spraakmakende lange reportages voor de kleurenbijlage van Vrij Nederland, samen met Gerard van Westerloo. In verhalen als 'De pont van kwart over zeven', 'De vlucht in de stacaravan', 'De bestuurders van lijn 16' en 'Het verval van de Smitstraat' beschreven ze het leven van "gewone mensen tegen de achtergrond van de maatschappelijke onrust in de jaren zeventig en tachtig". Voor het maken van de reportages werd vaak maanden uitgetrokken, waarin tientallen mensen werden gevolgd en geïnterviewd.

Standaardwerk

In de jaren die volgden schreef ze ook onder meer over de dood van kraker Hans Kok, de staatsgreep in Suriname, het plagiaat van hoogleraar René Diekstra en het proces tegen 'de Hakkelaar'. Samen met Mustapha Oukbih (1964-2017) schreef ze het boek De Hollandse droom van de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders.

Ook schreef Verhey met Om het Joodse kind een standaardwerk over de voogdij van Joodse pleegkinderen na de oorlog. In 2005 vertrok ze na een hooglopend conflict bij VN.