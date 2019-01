Het mysterie van het ei met meer dan 30 miljoen likes op Instagram

Het is heel mysterieus, zegt Jasper Schilder. Hij is hoofdredacteur van het bedrijf The Best Social Media. "Het levert veel vragen op: is het een uit de hand gelopen grap of zit er meer achter?" Volgens Schilder is het eigenlijk niet te achterhalen waardoor het viral is gegaan.

"Op een gegeven moment was er sprake van een sneeuwbaleffect, bijvoorbeeld doordat andere viral-pagina's en bekende instagrammers de pagina onder de aandacht van hun volgers brachten", zegt hij.

De afbeelding brengt een aantal dingen bij elkaar, gaat Schilder verder. "Het is zo simpel dat je het makkelijk aan je oma kunt uitleggen, het gaat om een alledaags product en er zit humor in." Tegelijkertijd merkt hij op dat het lastig is om te verklaren hoe het algoritme van Instagram werkt.