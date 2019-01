Inbraak in huis Van Barneveld was 'om nog iets van de nacht te maken'

Wat gebeurde er op 16 juni in het huis van darter Raymond van Barneveld? Volgens de drie verdachten was het niet meer dan een spontane inbraak. Het Openbaar Ministerie ziet het als een gewelddadige overval en eist tot vijf jaar cel. NOS-redacteur Jikke Westerink volgde vandaag de rechtszaak.

Vijftien minuten hebben ze nodig om te bepalen of er iemand thuis is. Alle rolluiken zijn dicht, en na een rondje om het huis en het opzettelijk maken van geluid zijn ze overtuigd. Er veranderde "niets in het huis", ze kunnen toeslaan. "Wat was u dan van plan?", vraagt de rechter. "Een inbraakje zetten."

In de rechtbank in Den Haag zitten twee mannen van 24 en een van 25 jaar. De darter was op het moment van de inbraak zelf in het buitenland. Zijn vrouw Silvia is alleen thuis. Ze is aanwezig in de rechtszaal. Als ze binnenkomt en de verdachten ziet, barst ze in tranen uit.

Dat de drie jongens op de ochtend van 16 juni 2018 hebben ingebroken, hebben ze alle drie bekend. In de rechtszaal draait het vandaag om de vraag: was het een ongeplande woninginbraak of een goed voorbereide, gewelddadige overval?

In de vroege ochtend rijden Yassine el H., Yassir A. en Mikey B. van Amsterdam richting Den Haag. Het Suikerfeest is net afgelopen en de drie mannen hebben flink gedronken. Het rijden gaat niet meer en ze besluiten om "nog wat van hun nacht te maken" en een inbraak te plegen.

Ze stappen uit in de voor hen onbekende Haagse wijk Ypenburg waar ze meerdere woningen aandoen, om te kijken waar ze kunnen inbreken. "Het was nergens mogelijk om binnen te komen. Tot bij die woning", verklaart een van hen. Dat het ging om het huis van darter Van Barneveld wisten ze naar eigen zeggen niet.