'Van bakkers accepteer je tekorten niet, van medicijnfabrikanten wél'

Het gebrek aan medicatie leidt tot problemen bij de verpleegkundige. "Met name veel jeukklachten, waardoor ik slecht slaap. En je huid is droog, rood en geïrriteerd. Dat is voor mij als verpleegkundige ook niet goed: ik kom met mensen met bepaalde aandoeningen in aanraking." Voor de zekerheid bedekt ze haar huid daarom veel vaker dan toen ze het medicijn nog wel had.

Voor de huid rond de ogen heeft ze inmiddels een andere zalf gekregen, maar voor de rest van de huid niet. "Maar voor die ander, betamethason, is geen alternatief. Die is helemaal uit de voorraad en niemand kan mij vertellen waarom."

Medicijnen zijn soms niet beschikbaar. NOS op 3 legt uit hoe zo'n tekort ontstaat: