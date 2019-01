Universiteit Utrecht onderzoekt seksueel misbruik Jehova's

Meldplicht

Kamerleden maken zich ook zorgen over de interne rechtspraak van de gesloten gemeenschap. De vraag is of het doen van aangifte ontmoedigd wordt. Slachtofferhulp Nederland en de organisatie Sektesignaal zeggen hier geen aanwijzingen van te hebben. Daarom is minister Dekker aan het kijken of een meldplicht voor seksueel misbruik wenselijk en haalbaar is.