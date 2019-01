Podcast De Dag: hoe uitbuiting in nagelsalons werd ontdekt

Er lag veel stof, niemand sprak Nederlands en klanten kregen geen bonnetje. NOS op 3-redacteur Jonna ter Veer vond de omstandigheden in de nagelsalon die ze bezocht nogal verdacht. Met collega Ardi Vleugels ging ze daarom op onderzoek uit en ontdekte dat er nauwelijks controle op de sector bestaat.

Hulpverleners zeggen zeker te weten dat er sprake is van mensenhandel en uitbuiting, maar uit angst voor uitzetting stapt geen enkel slachtoffer naar de politie. Vleugels: "Dat er niet gemeld wordt, is geen reden om het niet te onderzoeken."

De Nederlandse muzieksector draait op volle toeren. In 2017 werd voor het eerst meer dan 200 miljoen euro in het buitenland verdiend aan Nederlandse artiesten. De 21-jarige David Lawson is een van hen, die al door de VS, Australiƫ en Aziƫ toerde, maar in Nederland onbekend is. In De Dag vertelt hij hoe hij zijn eigen markt heeft gevonden. "Aan een laptop heb ik voldoende."