Eerste circulaire viaduct geopend, 'leren investeren in de lange termijn'

Op een bouwterrein bij Kampen heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat het eerste circulair gebouwde viaduct van Nederland geopend. Het viaduct is een prototype en wordt nu uitvoerig getest.

"Onze grondstoffen komen voortaan niet meer uit een olievat, maar uit de vuilnisbak", zei Van Veldhoven. Viaducten hebben normaal gesproken een levensduur van 100 jaar, maar worden meestal na 30 tot 50 jaar, als ze ergens niet meer nodig zijn, afgebroken.

"Dan kun je weliswaar recyclen, maar het is niet echt duurzaam", zegt Denis Lintzen van Rijkswaterstaat. "Deze bouwstenen kunnen we weer gebruiken om op een andere plek een viaduct mee te maken. Het materiaal heeft een levensduur van 200 jaar."

Het nu geopende viaduct kan tot zes keer worden hergebruikt, maar is wel zo'n anderhalf tot twee keer duurder dan 'gewone' viaducten. Het is nog onbekend waar het viaduct wordt geplaatst. Op het bouwterrein rijden er nu als test vrachtwagens overheen.

Waarde behouden

Projectleider Esther van Eijk van bouwer Van Hattum en Blankevoort verklaart waarom er niet eerder voor deze optie is gekozen. "We zijn zo gefocust op geld, dat we alles daar op beoordelen. Het moet goedkoper, goedkoper, goedkoper. Zo'n circulair viaduct is op de korte termijn niet goedkoper, maar je behoudt er waarde en grondstoffen mee. We moeten leren investeren in de lange termijn."