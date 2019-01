Netanyahu bevestigt: Israël heeft Iraanse doelen aangevallen in Syrië

De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat Israël de afgelopen tijd doelen, waaronder wapendepots en -transporten van Iran en Hezbollah, heeft aangevallen in Syrië. Ook zei hij dat Israël dit weekend een wapenfabriek bij Damascus heeft gebombardeerd.

Die uitspraken van Netanyahu gisteren volgen op een afscheidsinterview dat oud-defensiestafchef Eisenkot vrijdag gaf aan The New York Times. De Israëlische regering spreekt vrijwel nooit over specifieke militaire acties in Syrië, al wordt breed aangenomen dat Israël er de afgelopen maanden tal van bombardementen heeft uitgevoerd op doelen van Iran en de Libanese beweging Hezbollah, die door Iran wordt gesteund.

Eisenkot zegt dat Israël de afgelopen tijd inderdaad "duizenden" Iraanse doelen heeft aangevallen, en niet alleen vanuit de lucht, om zo te voorkomen dat Iran te dominant wordt in het door oorlog verscheurde Syrië. Aanvankelijk was Israël in Syrië vooral gericht op de inperking van Hezbollah, maar in 2017 werd het zwaartepunt van de operaties in Syrië verlegd naar Iraanse doelen, zegt de oud-stafchef.

'100.000 sjiitische strijders'

In het interview zegt Eisenkot dat Iran zijn invloed in Syrië sterk heeft uitgebreid. Hij schat dat het land op vrijwel alle Syrische luchtbases aanwezig is. Ook zouden zo'n 100.000 sjiitische strijders in Syrië door Iran worden ondersteund, afkomstig uit Pakistan, Afghanistan en Irak.

Bij de wekelijkse kabinetsbijeenkomst, gistermiddag, bedankte Netanyahu Eisenkot voor zijn lange staat van dienst en zijn rol in Syrië. "We hebben er met succes voor gezorgd dat Iran geen militaire voet aan de grond heeft gekregen in Syrië. Het grote aantal aanvallen laat zien dat we standvastiger dan ooit optreden tegen Iran, zoals we ook hebben beloofd", zei Netanyahu.

De bevestiging van een uitgebreide militaire strategie in Syrië tegen Iran, viel samen met de aankondiging dat Israël "de laatste tunnel" van het netwerk van Hezbollah naar Israël gaat vernietigen. Volgens Israëlische informatie heeft Hezbollah daarna geen tunnels meer over.

Fraude

Tegenstanders van Netanyahu verwijten de premier, die ook minister van Defensie is, dat hij de strijd tegen Hezbollah overdrijft om het publiek af te leiden van beschuldigingen van corruptie aan zijn adres. In april zijn er verkiezingen in Israël en met het advies van de politie om Netanyahu aan te klagen voor onder meer fraude, dreigt de premier het in de campagne moeilijk te krijgen.