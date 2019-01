Rome en kerk ruziën om geld uit Trevifontein

De burgemeester van Rome en de Katholieke Kerk liggen in de clinch over het geld uit de wereldberoemde Trevifontein. Jaarlijks gooien toeristen zo'n 1,5 miljoen euro in de fontein. Dat geld gaat nu naar een goed doel van de kerk. Maar als het aan burgemeester Raggi van Rome ligt, gaat dat veranderen. Zij wil het geld zelf gebruiken, onder meer om de slechte infrastructuur in de stad aan te pakken.

De kerk is woedend: die krijgt het geld nu elk jaar voor Caritas, een Italiaanse goededoelenorganisatie die armen en daklozen in de stad ondersteunt. De directeur van dat fonds vindt dat het gemeentelijk besluit ten koste gaat van de armen. "We hadden dit niet aan zien komen. Hopelijk wordt er een stokje voor gestoken", zei hij tegen een Italiaanse krant.

De Romeinse gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met het plan, dat in april in moet gaan. Toch lijkt het laatste woord er nog niet over gezegd: op sociale media roepen veel mensen de gemeenteraad op om het besluit te heroverwegen, weet het Italiaanse persbureau Ansa. Voorstanders vinden echter dat het geld "voor iedereen" moet zijn.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat de stad Rome met een voorstel komt om te stoppen met de jaarlijkse donatie aan het goede doel. Eind 2017 probeerde burgemeester Raggi het ook al. Na een golf van kritiek werd het plan voor een jaar in de koelkast gezet, tot nu.

Of de gemeente zich nu iets van de kritiek gaat aantrekken is maar de vraag. Rome kreeg vorig jaar duizenden schadeclaims binnen van mensen die door de slechte staat van de wegen gewond raakten. De claims kosten de gemeente elk jaar miljoenen.

Correspondent Mustafa Marghadi liet vorig jaar al zien hoe slecht de wegen in Rome zijn: