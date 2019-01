Grote storing bij Rabobank, internetbankieren en app liggen plat

Door een grote storing bij de Rabobank kunnen klanten in het hele land sinds vanochtend vrijwel geen gebruik meer maken van internetbankieren en de Rabobank-app. Gebruikers die proberen in te loggen, krijgen een foutmelding.

"We kampen op dit moment met een grote storing, eigenlijk op alle applicaties die we voor klanten hebben. Internetbankieren en mobiel bankieren liggen er grotendeels uit en iDeal werkt ook niet goed", zegt een woordvoerder.

De storing begon rond 08.30 uur en is volgens de Rabobank waarschijnlijk het gevolg van een update van de database waar de bank mee werkt. Die zou het inloggen nu verstoren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar volgens de woordvoerder het kan nog wel uren duren voordat die er is. Mogelijk moet de bank de update terugdraaien of aanpassen.