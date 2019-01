May: het is mijn deal, of de brexit is van de baan

Als het Britse Lagerhuis het akkoord over de brexit verwerpt dat premier May met Brussel heeft gesloten, gaat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie mogelijk helemaal niet door. Dat scenario is waarschijnlijker dan een brexit zonder deal, zonder nadere afspraken dus tussen Londen en Brussel.

Dat gaat May vandaag benadrukken in twee toespraken waarmee ze het Britse parlement onder druk wil zetten om in te stemmen met haar brexitdeal. Delen van de tekst zijn al naar buiten gebracht. "Het geloof in de democratie en de politiek zou rampzalige schade oplopen", staat in de toespraak. "We hebben allemaal de plicht om de uitkomst van het referendum te volgen."

De cruciale stemming over de brexitdeal is morgen en zoals het er nu naar uitziet zal het Lagerhuis de afspraken met de EU verwerpen, wat tot verdere politieke chaos in Groot-Brittanniƫ zal leiden. Bij wijze van slotoffensief houdt premier May vandaag de toespraken in een fabriek in Stoke-on-Trent en in het Lagerhuis zelf.

Gisteren al zei May dat het een aanslag is op de democratie als de brexit, waar de Britten in een referendum voor hebben gestemd, niet doorgaat. Vorige week dwong het parlement toezeggingen af van May om zo snel mogelijk met een 'plan B' te komen als haar deal wordt weggestemd. Maar hoe dat plan eruit zou moeten zien is volkomen onduidelijk.

Geen geheim scenario

Over het grootste struikelblok, de grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland, is in de deal een noodvoorziening opgenomen (de zogenoemde 'backstop') die moet voorkomen dat er weer grenscontroles tussen beide landen komen.

De EU komt vandaag met een brief om de tegenstanders van de deal gerust te stellen, meldt de Ierse omroep RTE. Daarin wordt benadrukt dat die noodvoorziening niet de voorkeur heeft van Brussel en dat er geen sprake is van een geheim scenario om Noord-Ierland binnen de EU te houden.

Het Britse kabinet laat op zijn beurt ook weer een brief in Brussel bezorgen aan de Europese Raad en de Europese Commissie, aldus RTE, in een blijkbaar afgesproken uitwisseling met als doel om de stemming morgen te beĆÆnvloeden ten gunste van de brexitdeal.

Jammerlijke deal

De voorstanders van de brexit in het Lagerhuis lijken niet van plan om gehoor te gevan aan de oproep van May. "Ik ben banger voor de consequenties als de brexit niet doorgaat, dan wanneer hij doorgaat zonder deal", schreef oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson in de Daily Telegraph. "We moeten de moed hebben om deze jammerlijke deal weg te stemmen en er voor eens en altijd mee af te rekenen.""