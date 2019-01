Aangehouden trucker niet betrokken bij dodelijke aanrijding geel hesje

De vrachtwagenchauffeur uit Dongen die zaterdagavond op verzoek van de Belgische justitie werd aangehouden, blijkt niets te maken te hebben met de dodelijke aanrijding in Visé, waarbij een demonstrant in een geel hesje om het leven kwam. Dat meldt de politie. De man is gisteren vrijgelaten.

De man werd aangehouden als verdachte van de aanrijding. Ooggetuigen hadden zijn kenteken genoteerd en doorgegeven aan de politie. Zijn vrachtwagen werd zaterdag aangetroffen op een parkeerplaats.

Vrachtwagens verwisseld

Justitie in Luik onderzoekt het incident en is tot de conclusie gekomen dat de aangehouden chauffeur er niet bij betrokken was. Hij is dan ook geen verdachte meer en heeft zijn truck, die in beslag was genomen, teruggekregen.

Volgens de politie is gebleken dat de ooggetuigen vrachtwagens hadden verwisseld. Mogelijk ging het om twee vrachtwagens met dezelfde kleur. De juiste verdachte zou inmiddels in een andere regio zijn aangehouden.

Demonstranten in gele hesjes blokkeerden vrijdag de snelweg van Luik naar Maastricht. Personenauto's mochten doorrijden, vrachtwagens niet. Een vrachtwagen die toch wilde doorrijden, werd tegengehouden, maar reed door en reed daarbij een betoger aan, die ter plekke overleed. Het parket in Luik gaat ervan uit dat dat met opzet gebeurde. Ooggetuigen melden dat hij doorreed omdat zijn ruit werd ingeslagen. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht.