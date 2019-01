Vrachtvliegtuig neergestort in Iran

In Iran is ten westen van de hoofdstad Teheran een vliegtuig neergestort. Het Iraanse leger zegt in een verklaring dat het gaat om een militair toestel met 16 mensen aan boord. In andere berichten wordt gesproken van een vrachtvliegtuig, mogelijk afkomstig uit Kirgiziƫ.

Volgens de staatstelevisie vloog de Boeing 707 meteen na de crash in brand. Hulpverleners zijn onder meer bezig met het bergen van de slachtoffers.

Het toestel zou vanwege het slechte weer per ongeluk hebben geprobeerd te landen op het verkeerde vliegveld. In plaats van een speciale luchthaven voor vrachtverkeer benaderde het een vliegveld vlak bij een woonwijk. Daarbij ging het mis, waarom is nog niet duidelijk.