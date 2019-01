'Verdachte vrijwilligers op samengevoegde zwarte lijst ontuchtplegers'

De koepelorganisaties van sportbonden en vrijwilligersorganisaties komen dit jaar met een gezamenlijke zwarte lijst die het makkelijker moet maken om ontuchtplegers te weren. Het AD meldt dat de organisaties nu nog met twee lijsten werken waar alleen mensen opstaan die door de tuchtrechter zijn veroordeeld.

Dat moet straks anders worden. De overkoepelende organisaties NOC*NSF en VON willen dat op de gezamenlijke zwarte lijst straks ook mensen komen te staan die door de strafrechter zijn veroordeeld én vrijwilligers die door een bestuur zijn geschorst of verwijderd.

Zo moet het makkelijker worden voor verenigingen om na te gaan of iemand een verleden heeft. Dan kan voorkomen worden dat een ontuchtpleger die bij de ene vereniging is weggestuurd, zonder problemen weer aan de slag kan bij een andere club.

Interne sanctie

Op de huidige, afzonderlijke lijsten van NOC*NSF en VON staan nu in totaal ongeveer zes mensen. Dat aantal is zo laag omdat clubs en verenigingen amper mensen doorsturen naar de tuchtrechter. Veel zaken worden volgens de krant met een interne sanctie afgedaan. En die zijn nu niet zichtbaar voor andere clubs, waardoor ontuchtplegers vaak zonder problemen weer bij een andere club met kinderen of tieners kunnen werken.

Op de nieuwe lijst worden ook de mensen die een interne sanctie hebben gekregen, centraal geregistreerd. "We willen dat iemand die van het verenigingsbestuur een gebiedsverbod krijgt of geschorst is omdat nog een onderzoek loopt, ook op de zwarte lijst komt", zegt Geert Slot van NOC*NSF in het AD.

Aantal meldingen verdubbeld

Wanneer de lijsten daadwerkelijk worden samengevoegd, is niet duidelijk. De koepelorganisaties hadden vorig jaar al een akkoord gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens, maar vanwege de nieuwe privacywetgeving moet die procedure opnieuw. NOC*NSF en VON willen deze zomer een vergunning aanvragen voor het nieuwe registratiesysteem.

In 2017 werd al duidelijk dat sportclubs meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet goed aanpakken. Meldingen worden vaak informeel afgedaan, concludeerden onderzoekers toen. Deze week werd bekend dat het aantal meldingen over seksueel overschrijdend gedrag in de sport afgelopen jaar is verdubbeld. Negen op de tien slachtoffers zijn minderjarig.