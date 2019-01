Trump dreigt Turkije met economische gevolgen bij aanval op milities

De Amerikaanse president Trump dreigt Turkije met ernstige economische gevolgen als het land Koerdische milities in het noorden van Syrië aanvalt. De milities zijn bondgenoten van de VS in de strijd tegen IS en ze kregen hulp van zo'n 2000 Amerikaanse militairen in Syrië. Trump besloot onlangs alle Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië, waarmee hij volgens critici de Koerden aan hun lot overlaat.

De Turkse president Erdogan dreigt al langer met een offensief in het noorden van zijn buurland. Hij beschouwt de Koerdische milities in Syrië als een verlengstuk van de terreurorganisatie PKK. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Bolton was dinsdag nog in Ankara om te praten over veiligheidsgaranties voor de Koerden, maar Erdogan wilde daar niets van weten. De eerste Amerikaanse militairen hebben Syrië inmiddels verlaten.

Bufferzone

Trump zegt er niet bij waaruit de economische gevolgen zullen bestaan, mocht NAVO-bondgenoot Turkije de aanval inzetten. Hij twittert ook dat hij niet wil dat de Koerden de Turken provoceren en pleit voor een bufferzone van 32 kilometer.

Het terugtrekken van de Amerikaanse militairen kwam Trump op kritiek in binnen- en buitenland te staan. Niet alleen omdat het de weg zou vrijmaken voor een Turkse aanval op de milities, maar ook omdat de Amerikaanse president claimt dat IS verslagen is. Trump schrijft nu dat IS opnieuw zal worden aangevallen vanaf een bestaande basis in de buurt van Syrië, mocht de terreurorganisatie zich weer manifesteren.