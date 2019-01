Macron roept bevolking op mee te praten over de toekomst van Frankrijk

President Macron heeft in een brief de Franse burgers gevraagd om in groten getale mee te doen aan een nationaal debat over hoe het nu verder moet met het land. Zijn brief volgt na weken van grootschalige gelehesjesprotesten. Macron noemt het debat, dat hij al eerder had aangekondigd in zijn nieuwjaarstoespraak, "noch een verkiezing, noch een referendum".

De brief verschijnt morgen in Franse kranten. Daarin toont Macron begrip voor de ontevredenheid en woede van burgers. "Ik deel het ongeduld", schrijft de president. Het debat moet op 15 maart klaar zijn, waarna het Élysée binnen een maand wil komen met voorstellen.

Hij hoopt dat de komende drie maanden in het hele land in diverse gespreksronden wordt gediscussieerd over verschillende onderwerpen, onderverdeeld in vier categorieën: belastingen en uitgaven, de bestuurlijke indeling van Frankrijk en publieke diensten, hoe om te gaan met klimaatverandering en democratie en burgerschap.