Ook morgen nog geen berging containers Wadden

Ook morgen wordt zeker nog niet begonnen met de berging van de overboord geslagen zeecontainers van de MSC Zoe in het Waddengebied.

"Met name de golfverwachting gooit roet in het eten", zegt een medewerker van Rijkswaterstaat. "De golven zijn morgen te hoog om het werk veilig en goed te kunnen uitvoeren."

Kalibreren

In IJmuiden is gisteravond een Noors bergingsschip aangekomen dat gaat helpen bij de operatie. De bemanning is begonnen met voorbereidende werkzaamheden, zoals het installeren en kalibreren van apparatuur en het verwijderen van apparatuur die gebruikt is bij een vorige klus. "Dat kunnen ze nu op hun gemak doen, want ze kunnen voorlopig toch niet uitvaren", aldus Rijkswaterstaat.

Wanneer de bergingsschepen wel kunnen uitvaren is nog niet te zeggen. "Dat is echt afhankelijk van het weer."

Ruwe zee

Er liggen nog ongeveer 270 containers in zee. Ze sloegen 2 januari overboord bij ruwe zee ten noorden van het Duitse eiland Borkum. Het bergen ervan gaat waarschijnlijk maanden duren. Ook zijn nog niet alle containers gelokaliseerd.