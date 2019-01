14 mensen opgepakt bij grote politieactie in Ruhrgebied

Bij een grote actie vannacht tegen criminele families in het Ruhrgebied zijn veertien mensen aangehouden. Ook werden tien wapens (messen en wapenstokken), duizenden euro's contant geld en 100 kilo tabak in beslag genomen waarover geen belasting was betaald.

Zo'n 1300 politiemensen deden mee aan de actie. Ze werden ondersteund door circa 300 mensen van de douane en de fiscus. Tot diep in de nacht werden invallen gedaan in meer dan honderd shishalounges, gokkantoren, speelhallen en discotheken in Dortmund, Essen, Duisburg en Gelsenkirchen.

Tijdens de actie werden meer dan 1500 mensen gecontroleerd. 25 bedrijven werden per direct door de autoriteiten gesloten. Een van die bedrijven was een shishalounge in Dortmund waar een levensgevaarlijke hoeveelheid koolmonoxide werd gemeten.