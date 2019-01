Brand in flat Apeldoorn, mensen vluchten via balkon

In Apeldoorn is vanmiddag brand uitgebroken in een appartement in een flat aan de Abraham Kuyperstraat. Er is brand op de zesde verdieping van de zeven verdiepingen tellende flat. De woning staat voor een groot deel in brand,

Er staan mensen op de balkons. De brandweer zet nu vol in op het redden van de bewoners en gaat via de trap naar boven. De hele flat wordt geƫvacueerd, meldt Omroep Gelderland.

Ambulancepersoneel geeft sommige mensen extra zuurstof. Bewoners worden opgevangen in een sporthal in de buurt, aldus de veiligheidsregio.

Vanuit de omgeving is veel bekijks. Er zijn extra brandweervoertuigen opgeroepen uit de omgeving van Apeldoorn. Volgens de veiligheidsregio is er veel brandweerinzet nodig voor de ontruiming en is er daarom opgeschaald.