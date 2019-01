Daders steekincident vluchten McDonald's in; bezoekers tijdelijk ingesloten

De politie heeft gisteravond na een steekincident in het centrum van Tilburg ongeveer zestig mensen ingesloten in een vestiging van McDonald's. De verdachten waren het fastfoodrestaurant in gevlucht.

Een 18-jarige jongen uit Tilburg raakte gewond bij het incident. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis.

De vuilnisbakken in de McDonald's werden door agenten overhoop gehaald om te zoeken naar het steekwapen, meldt Omroep Brabant. Er is voor zover bekend niets gevonden. De restaurantbezoekers konden een voor een naar buiten nadat ze waren gefouilleerd. Dat duurde ongeveer een uur.

Vijf verdachten

Vijf verdachten zijn door de politie uit het restaurant gehaald. Het gaat om vier jongens uit Tilburg en een uit Boxtel in de leeftijd van 15 tot 17 jaar. Ze worden vandaag gehoord.

Volgens getuigen was de sfeer rond de zaak zeer grimmig. Er werd met terrasmeubilair naar de politie gegooid, maar niemand raakte gewond. Agenten hielden de omstanders op afstand houden met wapenstokken en honden.