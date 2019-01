Drie doden door lawine in Lech

In Oostenrijk zijn drie Duitse skiërs om het leven gekomen door een lawine. Een vierde wintersporter wordt nog vermist.

De vier vrienden waren zaterdag in de buurt van het dorp Lech gaan skiën op een afgesloten route. Toen zij 's avonds niet terugkwamen, werden zij als vermist opgegeven.

Laat op de avond vonden hulpdiensten de lichamen van drie mannen van 57, 36 en 32 uit Zuid-Duitsland door het signaal van hun mobieltjes te volgen.

Airbags

De skiërs hadden speciale lawine-airbags bij zich, die moeten voorkomen dat mensen onder de sneeuw terechtkomen. Ondanks de nooduitrusting werden zij toch bedolven.

De zoektocht naar het vierde slachtoffer van 28 werd vannacht afgebroken, omdat het te gevaarlijk werd voor de hulpdiensten. Of zij vanochtend weer verdergaan, is nog niet duidelijk. "Het is de vraag of het hervatten van de zoektocht verantwoord is, vanwege het lawinegevaar", zegt een woordvoerder van de lokale politie tegen persbureau DPA.

Hevige sneeuwval

Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kampen al enige tijd met hevige sneeuwval. Op veel plekken in het noordelijk Alpengebied is code rood afgegeven voor lawinegevaar. Op sommige plekken zijn explosieven ingezet om preventief lawines te veroorzaken.

De komende dagen wordt meer sneeuwval verwacht, waardoor het gevaar waarschijnlijk voorlopig nog niet zal wijken. Wat de situatie verergert is dat het af en toe ook regent, waardoor de sneeuw op daken compacter en dus zwaarder wordt.

De autoriteiten hebben inmiddels op verschillende plekken sportzalen vrijgemaakt, zodat er mensen kunnen worden opgevangen.

Militairen worden ingezet om daken sneeuwvrij te krijgen en met helikopters wordt sneeuw uit bomen geblazen: