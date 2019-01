Man in Luik vastgebonden aan auto en meegesleept

In Luik in België is een man van 26 gisternacht achter een auto gebonden en meegesleept over het Sint-Lambertusplein in het centrum van de stad. Hij verkeert in levensgevaar, meldt persbureau Belga. Ooggetuigen belden de politie. Die vond alleen een schoen terug.

Even later kon de politie twee verdachten aanhouden in een auto in Ans, ten noorden van Luik. Ze konden worden opgespoord na tips van ooggetuigen. Waarom ze de man meesleepten, is niet duidelijk.

Het slachtoffer komt uit Louvaine-la-Neuve, niet ver van Waver, zo'n 80 kilometer ten westen van Luik.