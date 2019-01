'VS dreigt ook met sancties tegen Duitse bedrijven vanwege pijpleiding'

Ook de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland waarschuwt voor sancties tegen bedrijven die meewerken aan de Russische gasleiding Nord Stream 2. De krant Bild am Sonntag heeft brieven ingezien waarin ambassadeur Grenell bedrijven waarschuwt. Eerder deed zijn collega in Nederland hetzelfde.

"We willen benadrukken dat bedrijven die betrokken zijn bij de Russische energie-export zich bezighouden met een sector waarin een aanzienlijk risico op sancties bestaat", schrijft Grenell in de brief. Een woordvoerder zegt dat de brief niet moet worden gezien als een dreigement, maar als "een duidelijke boodschap over het Amerikaanse beleid".

Inzet is de Russische gasleiding Nord Stream 2 die momenteel in de Oostzee wordt aangelegd tussen Rusland en Duitsland. De VS betoogt dat Europa daardoor afhankelijker wordt van Rusland en dat Oekraïne als doorvoerland macht verliest. Ook wil de VS graag eigen gas aan Europa leveren.

Open brief

Eerder al waarschuwde de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, dat sancties dreigen. Volgens hem moeten bedrijven snel beslissen of ze verbonden willen blijven aan het project. "En wanneer zij dat doen, heeft dat sowieso gevolgen."

Ook de Amerikaanse afgevaardigde bij de EU merkte al op dat president Trump "heel veel verschillende instrumenten" heeft om de aanleg van de gasleiding tegen te werken. "We hebben nog niet alles ingezet wat het project kan ondermijnen of zelfs volledig kan stoppen."

De Russische ambassadeur in Nederland verzekerde in een open brief dat het Russische project puur commercieel is. Hij wees op de commerciële kansen voor Europese bedrijven en schreef dat Nederland zich moest afvragen wat het liever had, "het goedkope Russische, of het dure Amerikaanse gas".