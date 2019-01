Wekdienst 13/1: 'Rode hesjes' in Utrecht en een drukke schaatsdag

Ander nieuws uit de nacht:

Het WK volleybal voor vrouwen wordt in 2022 in Nederland gehouden. Het is de eerste keer dat Nederland de organisatie van een wereldkampioenschap volleybal toegewezen krijgt. Ook worden er wedstrijden in Polen en mogelijk nog twee andere Europese landen afgewerkt.

De opening en de finales zullen gespeeld worden in de Gelredome in Arnhem. In de tweede en derde ronde wordt er gespeeld in Apeldoorn (Omnisport), Rotterdam (Ahoy) en drie nog nader te benoemen steden in Europa.

Dat het WK geen klein toernooi is, blijkt uit het onlangs in Japan gehouden kampioenschap; daar deden 24 landen mee en werden in totaal 103 wedstrijden gespeeld (over een periode van drie weken). Nederland eindigde als vierde, Servië werd wereldkampioen.