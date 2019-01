Zwangere vrouw neergestoken in Duitsland, asielzoeker opgepakt

In Duitsland is een 25-jarige man opgepakt omdat hij een zwangere vrouw zou hebben neergestoken. Het ongeboren kind overleefde die aanval niet, de vrouw raakte zwaargewond.

De man, een Afghaanse asielzoeker, bezocht vrijdagavond de 25-jarige Poolse vrouw in een ziekenhuis in Bad Kreuznach, in de buurt van Mainz. Toen ze door nog onbekende redenen ruzie kregen, stak hij meerdere keren op haar in.

Na de steekpartij vluchtte de man, maar kort daarna kon de politie hem aanhouden bij een treinstation. Na een spoedoperatie is de vrouw inmiddels stabiel, meldt de politie.