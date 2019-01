Negentien doden bij mijnongeluk in China

In China zijn zeker negentien mijnwerkers om het leven gekomen toen een deel van de mijn instortte. Ook zitten twee mensen in de mijn vast, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua.

Het ongeluk gebeurde 's middags in een kolenmijn in Shenmu, een stad in het midden van het land. Er waren 87 mensen aan het werk.

Naar de twee vermiste mijnwerkers wordt gezocht. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Onderzoek moet dat uitwijzen.

De kolenmijnen in China behoren tot de gevaarlijkste van de wereld. Ieder jaar vallen er veel slachtoffers in Chinese mijnen door slechte veiligheidsmaatregelen en ontbrekend toezicht. Eerder kondigde de Chinese overheid aan om de komende jaren zo'n duizend mijnen te sluiten om het aantal ongelukken terug te dringen.