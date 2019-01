Grote politieactie tegen criminele families in Ruhrgebied

De Duitse politie houdt in het Ruhrgebied een grote actie tegen criminele families. Sinds 21.00 uur zijn er invallen aan de gang bij onder meer cafés, gokkantoren en theehuizen in Dortmund, Essen, Duisburg en Gelsenkirchen.

Zo'n 1300 politiemensen zijn bij de actie betrokken. Ze worden ondersteund door mensen van de douane en de fiscus.

De actie is gericht tegen witwassen, belastingontduiking en zwart werk. Volgens de politie in de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn die praktijken vaak het werk van criminele families.

Deelstaatminister Reul van Binnenlandse Zaken is ook bij de actie. Volgens hem zal de operatie een groot deel van de nacht duren. In de loop van de dag wordt bekendgemaakt hoeveel mensen zijn aangehouden, hoeveel panden zijn gesloten en wat er in beslag is genomen.