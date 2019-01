Trump woedend op FBI, die onderzocht of hij voor de Russen werkte

President Donald Trump is woedend over het bericht dat de Amerikaanse federale politie een strafrechtelijk onderzoek naar hem heeft ingesteld. Volgens The New York Times was de FBI na het ontslag van directeur James Comey zo bezorgd over het gedrag van de president, dat een onderzoek naar hem werd geopend.

De federale politie wilde nagaan of Trumps daden een bedreiging van de nationale veiligheid vormden en of hij bewust of onbewust ten gunste van Moskou handelde, meldt The New York Times op gezag van mensen dicht bij het onderzoek.

Het Witte Huis noemt het verhaal absurd en Trump zelf twitterde over de "corrupte voormalige leiding van de FBI die zonder reden en zonder bewijs een onderzoek naar mij heeft gedaan nadat ik de leugenaar en smeerlap James Comey had ontslagen".